» حيلة شيطانية.. يضع المخدرات في "المكرونة" لزبائنه

31 ديسمبر 2019 - 12:05 م

قام صاحب مطعم صيني بوضع المخدرات إلى أطباق المكرونة لزبائنه حتى يدمنوها ويستمروا في التردد علي مطعمه.

واكتشفت الشرطة الصينية الواقعة بالصدفة عندما اختبروا دم شخص تم توقيفه في دورية تفتيش وفوجئوا بمخدر "المورفين" بعينة دمه، وأنكر الرجل تناوله أي شىء إلا طبق المكرونة.

وبالتفتيش قامت الشرطة بحملة تفتيشية علي المطعم تم التأكد من وجود المخدرات في المكرونة، واعترف صاحب المطعم بأنه قام بذلك لجذب الزبائن.

جدير بالذكر أن الصين شهدت هالات مماثلة لأكثر من مطعم في السنوات الأخيرة.