مفاجأة سارة من "التضامن" للطالب الكفيف وجده

31 ديسمبر 2019 - 12:12 م

كشف الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، عن مفاجأة أعدتها الوزارة بشأن الطالب الكفيف وجده، قائلاً: "إنه سيتم صرف معاش كرامة لـ"ياسر" نظرًا لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيتم مصرف معاش لجده".

وأكد "العقبي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أصدرت تعليماتها بدراسة حالة الطالب "ياسر" وجده.

وأوضح "العقبي"، أن الوزارة قررت توفير رفيق لـ"ياسر" يصطحبه يومياً من المنزل لكلية أصول الشريعة التى يدرس بها، لافتًا إلى أن الوزارة ستتحمل مصاريف انتقال "ياسر" من وإلي الجامعة .