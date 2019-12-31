» فى رأس السنة.. رانيا يوسف تثير ضجة على السوشيال ميديا

أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورًا جديدة لها، وصفها البعض بـ"الجريئة".

ونشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة لها من أحدث جلسة تصوير لها، بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة .

وظهرت "رانيا" في الصور بفستان أحمر مكشوف من الصدر، ويصل إلى الركبة، مستعينة بإكسسوارات ذهبية ومكياج ثقيل، وتركت شعرها الأسود منسدلا.

وعلقت على الصور، قائلة: "هابي نيو يير"، بمناسبة العام الجديد .

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصور، وحصدت إعجاب أكثر من 13 ألف، في أقل من ساعة.