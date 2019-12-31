» "واتساب" يزف بشرى سارة لمستخدميه فى 2020

31 ديسمبر 2019 - 12:42 م

يحرص تطبيق "واتساب"، الذي يعد أشهر تطبيق مراسلات في العالم، على تحديث خصائصه باستمرار، لإرضاء مستخدميه طول الوقت، لذا فهو سيقدم العديد من الميزات والخصائص الرائعة في بداية العام الجديد، أبرزها الدفع إلكترونيًا عن طريق التطبيق.

وتطبيق واتساب الذي يعتبر أسرع تطبيق في إرسال وتداول الرسائل في العالم، يفاجئ مستخدميه في السنة الجديدة بميزات وخواص أكثر تأثيرًا من التى أضافها من قبل.

ومن أهم هذه المميزات، سيوفر التطبيق لمستخدميه خاصية "الدفع إلكترونيًا" عن طريق واتساب مثل أي خدمة دفع إلكتروني، وكانت فيس بوك قد أطلقت هذه الخدمة في وقت سابق.

وعلاوة على ذلك، يقدم التطبيق، خاصية "دمج التطبيقات"، حيث من المفترض أن تكون خاصية الدمج بين منصات فيس بوك الثلاثة تطبيق فيس بوك وواتساب وإنستجرام في تطبيق واحد.

كما سيقدم خاصية "الإعلانات"، فمن المعروف أن تطبيق واتساب لا يقوم بعرض أي إعلانات على خلاف فيس بوك وإنستجرام، والجديد في 2020 أنه سيكون بإمكانك الإعلان على واتساب أو مشاهدة الإعلانات الأخرى عليه.