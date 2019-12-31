ولي أمر يطعن طالبًا بعد معاكسة ابنته بالدقهلية

31 ديسمبر 2019 - 12:52 م

اقتحم ولي أمر ونجله بالدقهلية، اليوم، مدرسة النسايمة الثانوية الصناعية المعمارية التابعة للإدارة التعليمة بالمنزلة، وطعن ولي الأمر طالبًا بسلاح أبيض أثناء أداء الامتحان العملي بعد اتهام الطالب بمعاكسة ابنته بالمدرسة المجاورة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد باقتحام ولى أمر ونجله لجنة امتحانات بمدرسة النسايمة الثانوية الصناعية المعمارية واعتدى ولي الأمر بالضرب على طالب أثناء أدائه الامتحان وطعنه بآلة حادة، ما تسبب في إصابة بجرح قطعي بالجانب الأيمن، وتم نقله لمستشفى المنزلة المركزي وقرر الأطباء تحويله لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لحاجة للعرض على جراحة قلب وصدر.

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتبين إصابة الطالب "أحمد خالد محمد، 17 سنة"، ومقيم قرية النسايمة، بجرح طعني نافذ بالجانب الأيمن.

وأكد شهود العيان بالمدرسة أن المتهم يدعى "داوود. ع. ا.، 45 سنة "ولي أمر طالبة بالمدرسة الإعدادي، ومقيم قرية النسايمة اقتحم ونجله المدرسة ولجنة الامتحانات وأثناء أداء المجني عليه لامتحان العملي اعتدى عليه بالضرب بآلة حادة بعد اتهامه بمعاكسة طالبة بالإعدادية أثناء خروجها من المدرسة بالأمس وهو ما نفاه الطالب فطعنه الأب.

تحرر محضر بالواقعة وتمكنت المباحث من القبض على ولي الأمر، الذي اتهم الطالب بمعاكسة ابنته بالشارع عدة مرات، ورغم تهديده من قبل بعدم التعرض لها إلا أنه استمر في فعله.

ومن جانبه انتقل علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، للمستشفى للاطمئنان على حالة الطالب، وقرر استبعاد مدير مدرسة النسايمة الصناعية المعمارية ومسئول الأمن بالمدرسة وإحالتهما للتحقيق، وكذلك الملاحظين باللجنة للسماح لولي الأمر ونجله بالدخول للمدرسة والاعتداء على الطالب داخل اللجنة

وأكد عبد الرؤوف في تصريح صحفي، أن الطالب حالته مستقرة وتلقى العلاج المناسب.