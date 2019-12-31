سامح شكري يجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيطالي

في إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا، أجرى سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم الإثنين 30 ديسمبر الجاري، اتصالاً هاتفياً مع "لويجي دي مايو" وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة لكل جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي.