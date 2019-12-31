انتحار طالبة من الطابق الثالث بمدرستها والتحريات تكشف مفاجأة

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انتحار طالبة ثانوي بالمنصورة بسبب علاقة عاطفية
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متابعات- الدويني فولي

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انستجرام

إيمان العاصي

اطلالة صيفية

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى “منيا القمح” المركزي، بوصول طالبة بمدرسة “الصنايع بنات” الموجودة بقرية “السعديين” بدائرة مركز شرطة منيا القمح، جثة هامدة.

وتبين سقوط الطالبة من الطابق الثالث بمدرستها، ما تسبب في وفاتها، فيما انتقلت قوة من رجال مباحث المركز إلى المدرسة لبحث ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وأفادت التحريات الأولية بأن الطالبة المتوفاة أقدمت على الانتحار، بحسب أقوال زميلاتها بالمدرسة، فيما طلبت النيابة العامة تقرير مفتش الصحة بشأن الكشف على الجثمان، تمهيدًا للاستعانة بفريق من الطب الشرعي لكشف أسباب الوفاة.

وكشفت التحريات الأولية عن أن الطالبة هي من ألقت بنفسها من الطابق الثالث بالمدرسة، حيث أنهت امتحانها في مادة “الرسم” وصعدت لتلقي بنفسها وتفارق الحياة.

فيما أشار عدد من زميلاتها بالمدرسة، إلى أن حالتها النفسية كانت سيئة، وربما أقدمت على الانتحار ونفذت ما كانت تتحدث عنه، بعدما هرولت إلى سور الطابق الثالث وألقت بنفسها لتسقط في فناء المدرسة.


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