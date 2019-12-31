» شيرين عبد الوهاب تصدم أحمد حلمي وتتبرأ من هذا الأمر

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صدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، جمهورها، بتصريحاتها عن فيلم "ميدو مشاكل"، الذي يعد أول تجربة فنية لها في السينما مع الفنان أحمد حلمي، حيث قالت:"فيلم ميدو مشاكل لا يحسب علي".

وتحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب،عقب الأزمة التي أثارت حولها بعد وصفها النساء بـ"العوانس"، خلال لقائها ببرنامج "تريندنج"، قائلة:"إن فيلم ميدو مشاكل لا يحسب على ولا يحسب علي أحمد حلمي أيضًا لأنه قدم أفضل منه وأتمنى أن أقدم عملاً أفضل في السينما".

وأضافت شيرين: "أنني أقوم حاليًا بالتحضير لفيلم موسيقى وأتمنى أن يشاركني وجه جديد".

وقد أثارت شيرين عبد الوهاب، ضجة مؤخرًا، بعد تصريحاتها في آخر حفلاتها خلال موسم الرياض، حيث وصفت النساء بـ"العوانس"، وذلك بعد تدشين بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية هاشتاج "اخرسي يا شيرين".


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