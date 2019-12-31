» إيمان العاصي تودع 2019 بهذه الطريقة وتثير الجدل

أثارت الفنانة إيمان العاصي، جدلاً واسعًا، عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها بإطلالة صيفية، مودعة بها عام 2019.

ونشرت إيمان العاصي، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها بإطلالة صيفية، حيث ارتدت هوت شورت وتيشرت باللون الأسود.

وعلقت الفنانة إيمان العاصي على الصورة، قائلة باللغة الإنجليزية: "باي باي 2019، ومرحبًا بـ 2020".

وتفاعل متابعو إيمان العاصي مع الصورة، حيث حصدت أكثر من 117 ألف إعجاب في خلال ساعات، حيث هنأها معظم المتابعين بحلول العام الجديد .