  • الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور مجدي سبع

رئيس جامعة طنطا عن منع البناطيل الممزقة: "بربي رجالة"

انتحار طالبة ثانوي بالمنصورة بسبب علاقة عاطفية

انتحار طالبة من الطابق الثالث بمدرستها والتحريات تكشف مفاجأة

دونالد ترامب

أول تعليق لترامب على حريق السفارة الأمريكية في بغداد

الشرطة السعودية

شاهد.. إطلاق نار في السعودية والشرطة تتحرك

بسنت يوسف خبيرة التارو

خبيرة التارو: أردوغان هيتبهدل فى 2020

ناقلة نفط يونانية

هجوم مسلح واختطاف ناقلة نفط يونانية

محمد الباز

"الباز" يكشف حقيقة إضافة 1250جنيه على بطاقة التموين

الملك سلمان

بأمر من الملك سلمان.. السعودية تستقبل توأما موريتانيا

الطالب الكفيف

مفاجأة سارة من "التضامن" للطالب الكفيف وجده

ميليشيا الحوثي

القيادات الحوثية تتخلص من بعضها بـ"الهدايا القاتلة"

بالصور..

إيمان العاصي تودع 2019 بهذه الطريقة وتثير الجدل

الصفحة الأخيرة

ايمان العاصي
ايمان العاصي
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

القهوة والليمون للتخلص من الصداع النصفي بهذه الطريقة

#

الشاب السعودي حصل على السلاح بهذه الطريقة

#

محمد عبده ينفي شائعات وفاته بهذه الطريقة

#

إيمان العاصي تحتفل بالكريسماس مع ابنتها وتثير الجدل

أثارت الفنانة إيمان العاصي، جدلاً واسعًا، عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها بإطلالة صيفية، مودعة بها عام 2019.

ونشرت إيمان العاصي، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها بإطلالة صيفية، حيث ارتدت هوت شورت وتيشرت باللون الأسود.

وعلقت الفنانة إيمان العاصي على الصورة، قائلة باللغة الإنجليزية: "باي باي 2019، ومرحبًا بـ 2020".

وتفاعل متابعو إيمان العاصي مع الصورة، حيث حصدت أكثر من 117 ألف إعجاب في خلال ساعات، حيث هنأها معظم المتابعين بحلول العام الجديد .


View this post on Instagram

Bye bye 2019 welcome 2020 ??

A post shared by emanelassiofficial (@emanelassiofficial) on

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. سعودي وناقته يثيران مواقع التواصل
» كوب ماء على معدة خاوية فى الصباح.. ما النتيجة
» شيرين عبد الوهاب تصدم أحمد حلمي وتتبرأ من هذا الأمر
» غرامة 20 ألف درهم.. خليجي يصف طليقته بـ" القرد"
» إيمان العاصي تودع 2019 بهذه الطريقة وتثير الجدل
» السفارة المصرية في توجو تستقبل فرقة أسوان للفنون الشعبية
» شاهد.. "ميرنا فتحى" أحلى بنت في مصر
» أيتن عامر وأروى يرقصان فى الشارع بمناسبة "رأس السنة"
» "واتساب" يزف بشرى سارة لمستخدميه فى 2020
» فى رأس السنة.. رانيا يوسف تثير ضجة على السوشيال ميديا
» حيلة شيطانية.. يضع المخدرات في "المكرونة" لزبائنه

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:07 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات