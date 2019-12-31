حمو بيكا يهدد بالانتحار بسبب هاني شاكر

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انتحار

الموت

هاني شاكر

حمو بيكا

هدد المطرب الشعبي حمو بيكا بالانتحار والتخلص من حياته، بسبب التضييق الذي تمارسه نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر ضده ومنعه من الغناء.

وقال بيكا في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موجهًا حديثه للنقابة :« أموت لكم نفسي عشان تستريحوا؟».

وأشار إلى أنه سجل حلقة على قناة النهار، لإذاعتها في رأس السنة، إلا أن هاني شاكر خاطب القناة بعدم إذاعة الحلقة أو إذاعة أي أغاني للمطرب الشعبي، وهو ما دفعهم لإلغاء إذاعة الحلقة.

وقال "بيكا" :"بوجه رسالة لنقابة الموسيقيين، إنتوا عايزين مني إيه، إنتوا دمرتوني، فيه ناس مفيش معاها ورق وشغالة، وناس زيي بتغني مهرجانات وشغالة وبتدوهم تصاريح".

وأضاف: "النقابة لغت لي 15 حفلا في رأس السنة، بالإضافة لحفل في الأردن، وفي نهاية المطاف لغت الحلقة التي كنت سأظهر فيها لأسعد الناس".

واستكمل: "أموت نفسي يعني عشان تستريحوا، يا أستاذ هاني شاكر هو أنا قاتلك قتيل، إنت عايز مني إيه، عطلتوا شغلي ودمرتوا حياتي".

وأوضح أن هناك مطربين غير مصريين يغنون في مصر دون تصاريخ وهناك مصريين ليس لديهم تصاريخ ويقيمون الحفلات أيضًا، متسائلًا: إشمعنه أنا".

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