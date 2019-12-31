  • الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تيسير فهمي

بعد سنوات من الاعتزال.. ظهور صادم لـ«تيسير فهمي»

أردوغان

بعد طلب مصري.. الجامعة العربية تصدم تركيا

«بدرية طلبة» من «كشك عم عبده» إلى «خرائط جوجل»

«بدرية طلبة» من «كشك عم عبده» إلى «خرائط جوجل»

كهربا

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بعدم قيد «كهربا»

أرشيفية

انتقم من خيانة عروسه بعرض فيديو إباحي مع زوج أختها

ظواهر كونية

ظواهر كونية غريبة تفاجئ العالم في 2020

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

السلطان قابوس

عمان تصدر بيانًا عاجلًا عن «تدهور صحة» السلطان قابوس

حمو بيكا

حمو بيكا يهدد بالانتحار بسبب هاني شاكر

السفارة الأمريكية في روسيا

أمريكا تغلق سفارتها في السعودية..تعرف على السبب

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بعدم قيد «كهربا»

الرياضة

كهربا
كهربا
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. اتحاد الكرة يخصم 3 نقاط من الأهلي

#

اتحاد الكرة يحدد موعد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك

#

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على انضمام كهربا للأهلي

#

نجم الأهلي: لهذه الأسباب أرفض انضمام كهربا للأحمر

اتحاد الكرة

الاهلى

كهربا

صدمة

محمود عبدالمنعم

صدم اتحاد كرة القدم، إدارة النادي الأهلي برفض قيد اللاعب محمود عبدالمنعم الشهير بـ«كهربا» وكذلك عدم مشاركته في مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقرر إقامتها غد الأربعاء على ستاد السلام.

وربط اتحاد الكرة قيد "كهربا" وخوضه مباراة الغد بوصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب من ناديه السابق أفيس البرتغالى وفى حالة عدم وصولها غدا لن يتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق، والتي لم تصل حتى مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قررت فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد لتدعيم صفوفها، وذلك اعتبارا من غد وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على أن يستمر القيد لمدة شهر كامل، وهو ما يعنى غلق الباب يوم 31 يناير الجارى.

وكان النادي الأهلى، أنهى إجراءات انتقال محمود كهربا لصفوفه، بعد الأزمة التي وقعت بينه وبين إدارة نادي الزمالك وسفره للخارج للعب لنادي أفيس البرتغالي.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» عروس تخلع زوجها في شهر العسل.. السبب صادم
» ذبح طيار سوري منشق عن "الأسد" في اسطنبول
» الإمارات تُغضب قطر
» «ينام في صندوق».. التضامن تنقذ شابًا بلا مأوى بالتحرير
» أمريكا تغلق سفارتها في السعودية..تعرف على السبب
» «الخطيب» يلبي دعوة تركي آل الشيخ ويصل السعودية
» عمان تصدر بيانًا عاجلًا عن «تدهور صحة» السلطان قابوس
» تصعيد أمريكي مفاجئ ضد العراق
» بالفيديو.. سعودي وناقته يثيران مواقع التواصل
» كوب ماء على معدة خاوية فى الصباح.. ما النتيجة
» شيرين عبد الوهاب تصدم أحمد حلمي وتتبرأ من هذا الأمر

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات