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رئيس الوزراء يصدر توجيهات جديدة بشأن المناطق العشوائية

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي
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أحمد سالم

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توجيهات جديدة

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الانتهاء من جميع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في أسرع وقت ممكن، وسرعة تسكين المواطنين المستحقين في الأماكن البديلة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمتابعة موقف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة القاهرة، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندس والمشرف على تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

كما وجه بأهمية قيام محافظة القاهرة بسرعة تسكين المواطنين المستحقين، بعدما قامت الدولة ببناء العديد من الوحدات السكنية والتي تكلفت عشرات المليارات كبديل للمناطق العشوائية غير الآمنة.

وأضاف مدبولي أن لدينا أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم حالياً، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار سعي الدولة لتوفير حياة كريمة ولائقة يستحقها قاطنو تلك المناطق.


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