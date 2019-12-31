» الجيش الكويتي يوجه رسالة لقواته بالسعودية

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قوات كويتية

أدلى وزير الدفاع الكويتي أحمد المنصور، بتصريحات مهمة، خلال تواجده بالمملكة العربية السعودية.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الثلاثاء، تصريحات الوزير التي وجهها ، إلى قوات بلاده المشاركة في عملية "إعادة الأمل" بالسعودية، خلال زيارته لتلك القوات، والتي أكد خلالها، أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت.

وتباع أن "هذا الأمر يدفعنا لتسخير كل الإمكانيات لخدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ".

وذكر وزير الدفاع الكويتي، أن مشاركة جنوده للقوات المسلحة بالسعودية محل فخر لكل مواطن كويتي، مضيفًا أن هذه المشاركة تمثل "تأكيدا لمفهوم العمل الجماعي والمصير المشترك معربا عن خالص الاعتزاز والتقدير لهم".


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