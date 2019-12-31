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أمريكا تعتزم إرسال قوات عسكرية لسفارتها بالعراق

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الطيب حسين

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بغداد

العراق

أمريكا

قوات عسكرية

تعتزم الولايات المتحدة إرسال قوات عسكرية إضافية إلى محيط سفاراتها في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مسئولون أمريكيون، إن هذا الإجراء يأتي لضمان الحماية في ظل الاحتجاجات أمام مقر البعثة الدبلوماسية .

وأضاف المسئولون أنه سيتم إرسال مجموعة صغيرة من العسكريين وهي ستأتي من أراض أخرى في المنطقة.

ومنذ صباح الثلاثاء، اندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق،  مظاهرات حاشدة احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ "كتائب حزب الله" في أراض حدودية للعراق وسوريا.

وأسفرت الغارات عن مقتل 25 شخصا على الأقل، حسب تصريحات "الحشد الشعبي".

وتمكن المحتجون من إضرام النيران في بوابتين من بوابات السفارة الأمريكية.


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