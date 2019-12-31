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صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاصة

الرياضة

رينيه فايلر
رينيه فايلر
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أحمد سالم

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موعد المباراة

الأهلي والمقاصة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة منافسه مصر المقاصة في المباراة التي ستقام على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.

وتحت قيادة المدير الفني رينيه فايلر يعاني الفريق من العديد من الغيابات التي من الممكن أن تؤثر سلبًا على أداء الفريق.

وتلقى النادي الأهلي صدمة قوية وذلك بسبب غياب 9 لاعبين قبل مواجهة المقاصة، وهم: "كريم نيدفيد، محمد محمود، حمدي فتحي، رمضان صبحي، محمود وحيد، شريف إكرامي، سعد سمير، جونيور أجاي، حسين الشحات".

ومن المقرر عودة أجاي وحسين الشحات وشريف إكرامي في المباراة القادمة حيث أنهم يعانون من إجهاد بسيط.

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