مصطفى بكري: بيان الجامعة العربية صدمني

31 ديسمبر 2019 - 07:53 م

أعرب الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عن عدم رضائه عن بيان الجامعة العربية الصادر اليوم الثلاثاء، بشأن التطورات التي تشهدها ليبيا.

وكانت الجامعة العربية قد أصدرت مشروع قرار، برفض التدخلات الخارجية في ليبيا، كما شدد على الالتزام بسيادة وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه.

وكتب "بكري" عبر حسابه على موقع "تويتر": بيان الجامعه العربيه جاء دون مستوي التحديات المفروضة علي ليبيا والأمة العربيه ، البرنامج ينطلق من مرجعية إتفاق الصخيرات الذي سقط منذ عام 2017 ' وكان سببا فيما تعانيه ليبيا من أزمات حتي اليوم".

وتابع "بكري": "البيان عجز حتي عن توجيه اللوم لحكومة السراج ولم يذكر تركيا كطرف معتد ، وإنما كتفي بعبارات باهته وكان الأحدي به أن يعترف بالحكومة المؤقته التي وافق عليها مجلس النواب الليبي المنتخب وأن يطرد سفراء السراج من بلداننا إسوة باليونان".

ويأتي بيان الجامعة تزامنًا مع استعداد تركيا إلى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بطلب من حكومة الوفاق في طرابلس.

وأقيم اجتماع الجامعة اليوم على مستوى المندوبين، بعد دعوة مصر إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة، لبحث التطورات الحالية في ليبيا.

وقالت مصر إن التطورات الجارية واحتمالات التصعيد تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، داعية لعقد الاجتماع الطارئ لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن .

وأكد مشروع القرار رفض "التدخلات العسكرية الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب إلى ليبيا" مشددًا على، دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا.