رانيا يوسف تظهر بالأحمر في الكريسماس

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رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد سالم

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احتفالات رأس السنة

لم تدع الفنانة رانيا يوسف، فرصة الاحتفال برأس السنة الميلادية تفوت بدون الظهور لمتابعيها وتهنئتهم بالعام الجديد.

ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” مجموعة صور جديدة لها، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانا أحمر قصيرا.

وعلقت الفنانة رانيا يوسف على الصور قائلة: “عام سعيد 2020”، حيث نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها.

وجاءت أبرز التعليقات، «صباح الجمال، بحب حضرتك جدا والله، جميله والمسلسل تحفه، كل سنه وانتى طيبة».

ويأتي أحدث أعمال رانيا يوسف، مسلسل “الآنسة فرح” والتي قامت ببطولته بجانب أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى ومحمد كيلانى وإخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

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