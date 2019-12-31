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جدل بشأن افتتاح كلية لتخريج القساوسة في دولة خليجية

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جدل بشأن افتتاح كلية لتخريج القساوسة في دولة خليجية

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محمد فضل- متابعات

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الكويت

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القساوسة

سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج بصفة عامة ودولة الكويت بصفة خاصة، بعد تداول إعلان لافتتاح كلية مسيحية لتخريج القساوسة والكهنة الأقباط الأرثوذكس في الكويت.

ويوضح الإعلان أنه سيتم افتتاح كلية الكرسي الأورشليمي الإكليريكية، وذلك في السابعة من مساء الجمعة المقبل، بحضور كهنة وقمامصة كاتدرائية مارمرقس للأقباط الأرثوذكس في حولي وشعب الكنيسة ومطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى الأنبا أنطونيوس.

وتابع الإعلان الذي جرى تداوله عبر مجموعة من الحسابات الإخبارية الغير رسمية أن الكلية التي سيتم افتتاحها هي معهد ديني لتخريج قساوسة وكهنة للمسيحيين الأقباط الأرثوذكس.

وبينما انتقد البعض هذا الإعلان، اعتبر آخرون أنه يعد ضمن الحريات الدينية التي تسمح بها الكويت وليس فيه شئ.


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