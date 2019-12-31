شديد البرودة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

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الأرصاد

طقس الغد

أخبار الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، حالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 1 يناير 2020.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون طقس الغد مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً.

ويصل الطقس إلى حد الصقيع في وسط سيناء كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد.

وتكون الرياح مصاحبة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، قد تصل إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة كما تنشط الرياح اغلبها غربية معتدلة.

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