» الذهب يصدم الجميع في احتفالات الكريسماس ويشهد ارتفاعًا

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في مصر بقيمة 4 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، وذلك تأثرًا بوصولها عالميا إلى أعلى مستوى في 3 أشهر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 679 جنيها مقابل 675 جنيها أمس، حسبما أعلن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 582 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 776 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5432 جنيها.


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