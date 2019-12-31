  • الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

قوات أمريكية

شاهد.. قوات «مارينز» أمريكية لحماية السفارة في بغداد

استنفار أمني

الجيش يشارك الشرطة في تأمين إحتفالات عيد الميلاد

أرشيفية

جدل بشأن افتتاح كلية لتخريج القساوسة في دولة خليجية

الزمالك

نجم الزمالك يفاجئ الجميع ويعلن الاعتزال

أردوغان

بعد طلب مصري.. الجامعة العربية تصدم تركيا

«بدرية طلبة» من «كشك عم عبده» إلى «خرائط جوجل»

«بدرية طلبة» من «كشك عم عبده» إلى «خرائط جوجل»

كهربا

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بعدم قيد «كهربا»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

أرشيفية

انتقم من خيانة عروسه بعرض فيديو إباحي مع زوج أختها

تعرف على الأبراج الأسوأ حظًا في 2020

آخر الأخبار

أبراج
أبراج
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أمريكا تغلق سفارتها في السعودية..تعرف على السبب

#

بالأسماء.. "غريب" يستقر على الثلاثي الكبار في طوكيو 2020

#

«60 تحت الصفر».. تعرف على أبرد مدينة في العالم

#

"رمضان صبحي" يرد على الاستعانة بـ"صلاح" في طوكيو 2020

رأس السنة

ابراج

الفلك

عام جديد

ينتظر البعض هذا اليوم بلهفة وهو اليوم الذي يودع فيه عامًا ويستقبل آخر، لكنه يكون متلهفًا أكثر لمعرفة ما يخفي له القدر في العام الجديد، خاصة الذين يهتمون بعلم الأبراج والفلك.

وفي هذه الأبراج نرصد الأبراج ذات الحظ السيئ:

1- برج الحمل 2020:

تحمل سنة 2020 مفاجآت جميلة جدًا لغالبية مواليد برج الحمل ، خصوصًا في الأشهر الخمسة الأولى، ولكنه يعرف بدءًا بشهر يونيو بعض العراقيل والمطبات والمسؤوليات الصعبة على الصعيدين العاطفي والمهني.

2- برج الثور 2020:

سنة إيجابية ابتداء من شهر يونيو 2020، يفتح برج الثور صفحة جديدة في حياته. هناك بوادر خير تمهد لسنة رائعة.

3- برج الجوزاء 2020:

سنة جيدة جدًا بالنسبة الى الحياة الرومانسية، وكذلك الحال بالنسبة للاحوال المالية، بشرط أن عليه التزام الواجبات وتجنب أي عمل فيه مجازفة، خصوصًا إذا كان له علاقة بالمال.

4- برج الأسد 2020:

سيكون برج الأسد من الأبراج المحظوظة سنة 2020 . ليس هناك كسوف ولا كوكب يؤثر عليه في شكل سلبي.

5- برج الدلو 2020:

ينتمي برج الدلو إلى الأبراج المميزة في سنة 2020 ، حيث تحمل له 2020 فرصًا مختلفة ربما تتعلق بسفر ومشاريع لم يكن يحلم بها.

6- برج السرطان 2020:

يواجه مواليد برج السرطان سنة رائعة واحتمال حصول تغييرات جذرية في حياة برج السرطان 2020، وخاصة الحياة المهنية والاجتماعية.

7- برج العذراء 2020:

شكل العام 2019 تحولًا في حياة مولود برج العذراء، وجعله يخرج من النفق إلى الضوء، وينتظر برج العذراء في عام 2020 مرحلة من التقدم والانفراجات، كما تنتظره مفاجآت مالية او ادارية، خصوصًا في الاشهر الخمسة الاولى من السنة الجديدة.

8- برج الحوت 2020:

يعرف برج الحوت نجاحًا واحوالًا غير متوقعة، حيث ستكون الظروف ايجابية جدًا في 2020 ولكن عليه التركيز على الناحيتين الشخصية والمهنية، لأنه قد يعاني من الضغط الشديد من عدم التوفيق بين متطلبات الصعيدين، لذا عليه أن يحسن التصرف في التعامل مع هذا الضغط.

9- برج الميزان 2020:

ولن يكون برج الميزان من الأبراج المحظوظة في عام 2020، حيث سيواجه بعض البلبلة والحيرة، لذلك مطلوب منه الحذر الشديد صحيًا، وعدم المجازفة بالوظيفة، ولكن سوف يحمل عام 2020 مفاجآت على المستوى العاطفي لمواليد برج الميزان.

10- برج العقرب 2020:

وبالرغم من نجاح مولود العقرب على الصعيد المهني في عام 2020، إلا أنه سيواجه حزن وابتعاد عن الأضواء لسببلكي يركز على ذاته وروحانيته ونفسه أكثر من أي شيء آخر.

11- برج القوس 2020:

لن تكون سنة 2020 الأفضل بسبب تركيز الأضواء على حياته الاجتماعية والعاطفية، مما يجعله اكثر عرضة للضغوط، سواء كانت شراكة مهنية اجتماعية او عاطفية.

12- برج الجدي 2020:

سيكون من الابراج المرهقة في 2020 على الرغم من كم النجاحات التي يحققها ولكنها ستأتي بعد تعب شديد ، كما أن هناك مشاكل قد يتعرض لها سواء مع الشريك أو مشاكل لها علاقة في القانون والقضاء.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 41 شخصًا في السودان
» القبض على فنانة شهيرة وشقيقتها بتهمة الابتزاز
» معجزة طبية.. تعود إلى الحياة بعد «موتها دماغيًا» 7شهور
» مرعب.. لحظة محاولة خطف فتاة داخل مترو الأنفاق
» تعرف على الأبراج الأسوأ حظًا في 2020
» الذهب يصدم الجميع في احتفالات الكريسماس ويشهد ارتفاعًا
» صدمة لعائلات أطفال شاركوا فى تصوير أفلام إباحية
» أصبحت أحسد أزواج البدينات!
» صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاصة
» الجيش الكويتي يوجه رسالة لقواته بالسعودية
» ليفربول يكشف مستقبل صلاح مع الفريق

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات