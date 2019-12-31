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مرعب.. لحظة محاولة خطف فتاة داخل مترو الأنفاق

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مترو الأنفاق في أمريكا
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فتحي مجدي

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وثقت كاميرات المراقبة داخل مترو الأنفاق بنيويورك، محاولة اختطاف فتاة كانت تجلس بجوار والدها الذي كان نائمًا في تلك الأثناء.

ويواجه "سوني الوي" ( 48 عامًا)، تهمة محاولة خطف الفتاة التي كانت تستقل المترو في الساعات الأولى من صباح أمس.

ويرصد مقطع الفيديو، الهجوم الذي وقع داخل محطة "موريسون أفنيو-ساوندفيو"، حيث تظهر الفتاة وهي تجلس بجانب والدها النائم، في لحظة دخول القطار المحطة، وعندما تفتح الأبواب، يسارع الخاطف بالهجوم على الفتاة، وحملها إلى خارج المترو.

لكنها لم تستلم، بل ظلت تقاوم الخاطف، ونجحت في النهاية في الإفلات منه، وسارعت إلى القطار.. وأخبرت والدها بما حصل: أمسك بي من القطار"، فيجيبها: "من أمسك بك؟.

وتم القبض على الخاطف بعد ظهر الاثنين بالقرب من تقاطع شارع "روزيدال" وشارع "راندال".
https://www.thesun.co.uk/news/10645900/kidnapper-abduct-girl-subway/


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