سمية الخشاب تحتفل بالكريسماس: سنة سعيدة عليكم حبايبي

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصورة لها في رأس السنة الميلادية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت سمية الخشاب صورة لها بإطلالة جذابة بارتدائها جاكيت جينز أسود مع وضع "ميك اب" على وجهها.

وعلقت سمية الخشاب على الصورة قائلة: "سنة سعيدة عليكم حبايبي ويارب تحققوا كل أمنياتكم يارب".

وانهالت عليها التهنئة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين " كل سنة وانت طيبة" و"عام ميلادي سعيد عليكي" و"قمررررر".