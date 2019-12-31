«العصار»: الإرهاب نتاج خطاب دينيخاطئ

قال وزير الإنتاج الحربي محمد العصار، إن الدولة المصرية حققت الكثير من التقدم، خاصة في ملف الإرهاب، والذي كان نتاج خطاب ديني غير جيد.

وأضاف في كلمته بالصالون الشهري الأول للأهرام عن الشأن العام، اليوم، أنه مؤمن تماما، بأهمية الإنجازات التي تجري على أرض الواقع، مؤكدًا أن تجديد الخطاب الديني، له أهله، خاصة أنه يحتوي على علوم كثيرة يجب الإلمام بها، مثل الفقه والحديث والقرآن.

وتابع قائلا: "يجب أن نركز على 3 نقاط مهمة، أولها الجهاد في الإسلام، ثانيا قبول الآخر، خاصة في القرى والنجوع، ثالثا السلوكيات والمعاملات".