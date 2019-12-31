» داعية يحذر من سوء الأدب مع الله بهذه المقولة

31 ديسمبر 2019 - 10:00 م

حذر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، من سوء الأدب مع الله، والتلفظ بقول: "ليه يا رب بتعمل معايا كده اشمعنى انا"، لافتا إلى أن الله لا يسأل فيما يفعل وعلى المؤمن الصبر على البلاء.

