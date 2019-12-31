  • الأربعاء 01 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:52 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ترامب

ترامب يحذر إيران من حدوث هذا الأمر الخطير في العراق

بالفيديو.. نساء مصر "للزند": قراراتك مهينة

بالفيديو.. 2020 عام ثورة النساء علي الرجال

محمد صلاح

خبيرة أبراج تزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح

الدولار

الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

قوات أمريكية

شاهد.. قوات «مارينز» أمريكية لحماية السفارة في بغداد

استنفار أمني

الجيش يشارك الشرطة في تأمين إحتفالات عيد الميلاد

أرشيفية

جدل بشأن افتتاح كلية لتخريج القساوسة في دولة خليجية

الزمالك

نجم الزمالك يفاجئ الجميع ويعلن الاعتزال

أردوغان

بعد طلب مصري.. الجامعة العربية تصدم تركيا

«بدرية طلبة» من «كشك عم عبده» إلى «خرائط جوجل»

«بدرية طلبة» من «كشك عم عبده» إلى «خرائط جوجل»

الرئيس التونسي: تمديد الطوارئ كالقبض على الجمر

عرب وعالم

قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية
قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. الرئيس التونسي ينتشل طفلًا من القمامة

#

سر الوصية الثانية لـ«بن على» التي لم يعلن عنها

#

غلق باب أسئلة «مؤتمر الشباب».. والسيسي يوجه رسالة للمشاركين

#

صورة.. نجم "الأهلي" يقدم التعازي في الرئيس التونسي

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الثلاثاء، إن تمديد إعلان حالة الطوارئ بمثابة القبض على الجمر، معتبرا أن "الأحداث قد تجاوزته".
جاء ذلك في خطاب بمناسبة العام الجديد بثه التلفزيون التونسي الرسمي.
وقال سعيّد إن "الحرية التي نالها الشعب التونسي بالدم والألم لا يمكن أن يصادرها أحد منه".
وأضاف الرئيس التونسي: "قد تقتضي ظروف طارئة أو يقتضي التحسب لمثل هذه الظروف اتخاذ إجراءات استثنائية أو مواصلة العمل بمثل هذه الإجراءات كإعلان حالة الطوارئ".
وأرجع سعيد تمديد إعلان حالة الطوارئ شهرا ابتداء من الأربعاء إلى "مقتضيات الأمن".
وأضاف: "حين تمّ الإمضاء على الأمر المتعلق بهذه الحالة (الطوارئ) كان الوضع شبيها بمن يقبض على الجمر".
والإثنين، أعلنت الرئاسة التونسية، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2020 إلى غاية 30 يناير 2020.
كانت حالة الطوارئ في تونس أُعلنت أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.
وشهدت تونس في مايو/أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.
لكن الوضع الأمني في هذا البلد العربي أكثر استقرارا حاليا.
وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يُقابل باستنكار من المنظمات الحقوقية. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئيس التونسي: تمديد الطوارئ كالقبض على الجمر
» فايز السراج أسوأ شخصية فى عام 2019
» ظواهر كونية غريبة تفاجئ العالم في 2020
» الأهلى تفوق على ريال مدريد في عهد حسن حمدي
» داعية يحذر من سوء الأدب مع الله بهذه المقولة
» اتحاد الكرة يصدم الأهلي بعدم قيد «كهربا»
» أصبحت أحسد أزواج البدينات!
» مقتل 41 شخصًا في السودان
» القبض على فنانة شهيرة وشقيقتها بتهمة الابتزاز
» الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة
» معجزة طبية.. تعود إلى الحياة بعد «موتها دماغيًا» 7شهور

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات