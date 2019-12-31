الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والعالم بالعام الجديد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي «الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد».



وأعرب السيسي، في حسابه على «فيس بوك»، مساء الثلاثاء، عن آماله أن يكون هذا العام، «عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم»، مختتمًا: «كل عام وأنتم بخير».

