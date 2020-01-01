» نجل صلاح قابيل يفجر مفاجأة عن قبره الذي أشيع أنه دفن فيه حيا

01 يناير 2020 - 08:30 ص

كشف عمرو - نجل الفنان الراحل صلاح قابيل - مفاجأة عن القبر الذي أشيع أن والده دُفن فيه حيا ومات وهو يحاول الخروج منه .



وقال في تصريحات تلفزيونية: هذه الإشاعة ليس لها أساس من الصحة وسمع بها كل أفراد الأسرة ماعدا والدتي التي خفنا عليها من إبلاغها بمثل هذا الأمر.



وأضافت: والدي توفي في السادسة صباحا داخل المستشفى ودفن في المغرب وهذا ينفي الشائعة من أساسها .



وتابع: والدي لم يكن مهتما بشراء قبر لكن قبل وفاته بشهر اشترى قبرًا بشكل مفاجيء وكان أول من دٌفن فيه.



