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فنانة شهيرة: مكنتش عايز أكشف السر المحرج دا عن جوزي

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أحمد عبدالله محمود
أحمد عبدالله محمود
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أحمد عادل شعبان

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أحمد عبدالله محمود

أكدت الفنانة سارة نخلة أنها لم تكن تريد الحديث عن حكم القضاء برفض دعوى الطلاق التي رفعتها ضد زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود.

وقالت "سارة" في تصريحات صحفية: مكنتش عايزة أتكلم على الموضوع دا بس فوجئت بوالدته طالعة بتقول إن القضاء رفض الدعوى بتاعتي ضده .. طب ماهو دعوى الطلاق لازم تترفض لأني غيرت الورق والطلبات وخلينا طلبنا بالخلع بدل الطلاق.

وأضافت: مكنتش عايزة أقول مثلا إن القضاء حكم لي بنفقة 10 آلاف جنيه شهريا قابلة للزيادة في الاستئناف .

وتابعت: القضاء هو اللي حكم ضده بالسجن سنتين ومكنتش عايزة أقول مثلا إنه هربان لكن هيفضل هربان لحد امتى .. أكيد هيجي وقت ويزهق من الهروب.

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