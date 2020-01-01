بالصور.. الملك سلمان يتسلم قلادة أبي بكر الصديق

01 يناير 2020 - 01:14 م

تسلم الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، قلادة (أبي بكر الصديق رضي الله عنه) من الطبقة الأولى المقدمة له من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر .



وجاء ذلك تقديرًا لجهوده الدبلوماسية الإنسانية على المستوى الإقليمي والدولي، للحد من المعاناة الإنسانية، وعرفانًا بدور المملكة الرائد واعتلائها قائمة الدول المانحة بحجم مساعدات تجاوزت الأربعين مليار دولار خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة حتى 2019م .





واستقبل الملك سلمان صباح الأول، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري يرافقه عدد من أعضاء المنظمة .





وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للجميع، مقدرًا دور المنظمة في العمل الإنساني، ومتمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في جهودهم الإنسانية .

وخلال الاستقبال ألقى الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر كلمة عبر فيها عن خالص الشكر والتقدير على المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمتضررين من أصناف الكوارث والأزمات وجهوده – حفظه الله – الدبلوماسية على المستوى الإقليمي والدولي للحد من المعاناة الإنسانية .



