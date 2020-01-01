  • الأربعاء 01 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

بث مباشر لمباراة بيرنلي وأستون فيلا

شيخ الأزهر

الأزهر يرد على المسابقة المسيئة للرسول الكريم

المطربة الأمريكية جنيفير جروات

مطربة أمريكية شهيرة تكشف السبب وراء اعتناقها الإسلام

تركي آل الشيخ

لأول مرة.. تركي آل الشيخ يحتفل برأس السنة ويثير ضجة

الملك سلمان

بالصور.. الملك سلمان يتسلم قلادة أبي بكر الصديق

منسبات لمليلشيات عراقية

فيديو صادم لمنتسبات تابعات لميليشيات عراقية أمام السفارة الأمريكية

الكويت تنتظر نبؤة صادمة

خناقة بين مصريين في الكويت ونقل أحدهما للمستشفى

الخطيب

"الخطيب" يؤدى العمرة بكرسى متحرك

تشيلسى

أبرز مواعيد مباريات اليوم

الداعية عبد الله رشدي

داعية شهير: طالما "النصب حرفة".. السنة الجديدة زي اللي قبلها

بالصور.. الملك سلمان يتسلم قلادة أبي بكر الصديق

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

من هي السيدة التي منحها الملك سلمان قلادة الملك عبدالعزيز؟

#

الملك سلمان يتحدث عن والده بكلمات مؤثرة

#

الملك سلمان يتسلم أهم تقرير وهكذا علق عليه

#

الملك سلمان يتلقى اتصالًا غريبًا من العاهل المغربي

الصليب الأحمر

الملك سلمان

أخبار السعودية

أبو بكر الصديق

قلادة

تسلم الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، قلادة (أبي بكر الصديق رضي الله عنه) من الطبقة الأولى المقدمة له من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر .

وجاء ذلك تقديرًا لجهوده الدبلوماسية الإنسانية على المستوى الإقليمي والدولي، للحد من المعاناة الإنسانية، وعرفانًا بدور المملكة الرائد واعتلائها قائمة الدول المانحة بحجم مساعدات تجاوزت الأربعين مليار دولار خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة حتى 2019م .

واستقبل الملك سلمان صباح الأول، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري يرافقه عدد من أعضاء المنظمة .

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للجميع، مقدرًا دور المنظمة في العمل الإنساني، ومتمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في جهودهم الإنسانية .

وخلال الاستقبال ألقى الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر كلمة عبر فيها عن خالص الشكر والتقدير على المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمتضررين من أصناف الكوارث والأزمات وجهوده – حفظه الله – الدبلوماسية على المستوى الإقليمي والدولي للحد من المعاناة الإنسانية .
#صور ..#خادم_الحرمين_الشريفين يتسلم قلادة (أبي بكر الصديق رضي الله عنه) من الطبقة الأولى من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تقديراً لجهوده الدبلوماسية الإنسانية على المستوى الإقليمي والدولي.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» 2020 دولارًا بقشيش على هذه الفاتورة
» تناول "منشط جنسي" فمات في الغربية
» مدحت صالح ينتهي من "الحوت الأزرق".. هذه التفاصيل
» "بـ5 جنيهات" خبر سار من "الزراعة" بمناسبة عيد الميلاد
» شاهد.. وصلة رقص لـ إسعاد يونس وراغب علامة تثير ضجة
» سعد سمير يجرى عملية "أكيليس" بألمانيا
» رامي راضون يتغزل في دنيا سمير غانم عبر إنستجرام
» 16 قتيلاً في اشتباكات داخل سجن مكسيكي
» الإفتاء: مين اللي قال دي فضفضة.." ده حرام"
» "أريد الزواج من لقيطة".. الإفتاء توضح الرأي الشرعي
» بشرى شارة من السياحة والبيئة للمواطنين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:49 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات