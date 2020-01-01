» 16 قتيلاً في اشتباكات داخل سجن مكسيكي

كشفت السلطات المحلية في المكسيك عن أن 16 معتقلاً قتلوا وأصيب 5 آخرون جراء اشتباكات اندلعت داخل سجن في ولاية زاكاتيكاس شمال المكسيك ليلة أمس الثلاثاء.

وأكدت الولاية أن الشرطة المحلية هرعت إلى التدخل لاستعادة السيطرة على الوضع بعد اندلاع اشتباكات دموية بين مجموعات من المعتقلين بعد ظهر الثلاثاء في سجن فارونيل الواقع في مدينة سييناغيلاس.