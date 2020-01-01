مطربة أمريكية شهيرة تكشف السبب وراء اعتناقها الإسلام

01 يناير 2020 - 01:34 م

أعربت المطربة الأمريكية جنيفير جروات، عن سعادتها باعتناق الدين الإسلامي وقالت إن السبب وراء ذلك، هو استماعها للأذان وآيات من القرآن الكريم في العديد من الدول العربية وخاصة المغرب.

وأضافت في لقاء إعلامي قررت بعد فترة من احتراف الغناء العدول تمامًا عن الاستمرار فيه، وقررت التعمق أكثر في الدين الإسلامي وتزوجت من رجل مغربي و رزقت منه بطفلة أسميتها قمر.

جدير بالذكر أن برنامج" شكلك مش غريب" والذي يضم مجموعة من الفنانين منهم تامر عبد المنعم وعبد المنعم العمايري وديما قندلفت وضم في لجمة التحكيم هيفاء وهبي و حكيم والمخرج محمد سامي، ظهرت فيه جنيفير.