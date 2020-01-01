» شاهد.. وصلة رقص لـ إسعاد يونس وراغب علامة تثير ضجة

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أشعل الفنان راغب علامة، الأجواء، في ليلة رأس السنة، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم إسعاد يونس، حيث قدم أجمل أغانيه .

وتداول مقطع فيديو للفنانة إسعاد يونس وهي ترقص بحماس على أغنية الفنان راغب علامة، "تشغل قلبى وعينى".

وقال الفنان راغب علامة، إنه أول من صور فيديو كليب في العالم العربي، موضحًا أنه ضروري للفنان ليظهر عمله.

وأضاف الفنان راغب علامة، خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم إسعاد يونس، أنه لا يحب الأعمال الناقصة ولذلك يجتهد لخروج العمل بالشكل المميز.

وأوضح الفنان راغب علامة، أنه صور كليب قلبي عشقها، منذ أكثر من 30 عامًا واليوم تنال إعجاب الجميع.

وأكد الفنان راغب علامة، أنه يعمل بالغناء منذ 35 عاما مضت، موضحًا أن العمل الجيد يعيش.


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