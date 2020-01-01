بث مباشر لمباراة بيرنلي وأستون فيلا

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فيلم

مدحت صالح

الحوت الأزرق

يقدم موقع "المصريون" بثا مباشرا لأهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم.  

ويقدم اليوم بثا مباشرا لمباراة بيرنلي وأستون فيلا بالدورى الإنجليزي

شاهد البث من هنا 


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