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2020 دولارًا بقشيش على هذه الفاتورة

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2020 دولار بقشيش
2020 دولار بقشيش
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متابعات - أمينة عبد العال

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فوجئت النادلة دانييل فرانزوني 31 عاما، ببقشيش غير متوقع تركه لها رجل وزوجته دخلا مطعما "ثاندر باي ريفر" والقابع في ألبانيا وبلغ قيمته 2020 دولارا  علي فاتورة بسيطة بمبلغ 23 دولارا.

وتعلق دانييل علي هذه الفاتورة في تصريحات صحفية قائلة: "أشياء من هذا القبيل لا تحدث لأشخاص مثلي، لافتة إلى أنه وجدت على إيصال بطاقة الائتمان كلمات "سنة جديدة سعيدة 2020 تحدي البقشيش"، مضيفة أنها قامت بعمل نفسي الشىء ولكن بمبلغ أقل حيث تركت بقشيش 2020 لمطعم آخر.

جدير بالذكر أن دانييل أم وحيدة تعيش في ملجأ للمشردين قبل عام وقالت إنها تنوي استخدام الأموال لإعادة رخصة قيادتها وتحقيق مدخرات لها.

 

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