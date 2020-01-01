لفتة إنسانية.. الداخلية تنقل سجينًا بسبب زوجته المسنة

01 يناير 2020 - 02:19 م

في لفتة إنسانية، وافقت وزارة الداخلية، على نقل سجين بالقرب من محل إقامته، حتى تتمكن زوجته المسنة من زيارته، حسب الصفحة الرسمية للوزارة.

وكانت سيدة مسنة قد تقدمت بالتماس بنقل زوجها من محبسه بسجن وادي النطرون إلى سجن المرج، مراعاةً لظروفها الصحية حتى تتمكن من زيارته.

وقالت الوزارة، إنه تم تقنين إجراءات نقله للسجن المشار إليه تحقيقًا لملتمس المواطنة، وفي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتحقيق جميع أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية، والاستجابة لالتماسات المواطنين.