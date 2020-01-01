» رسميًا.. فتح باب توصيل الكهرباء للمبانى العشوائية

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وافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات بشركات توزيع الكهرباء، واستبداله بنظام العدادات الكودية.

ويأتي القرار الجديد من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

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