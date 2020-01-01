"بسبب زوجته".. السقا يقتحم منزل ابن وكيل وزارة فجرًا

01 يناير 2020 - 02:47 م

روى الفنان أحمد السقا، قصة اقتحامه منزل أحد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي فجرًا بعد أن اعتاد هذا الشخص سبه على "إنستجرام"، بحسب روايته.

وقال السقا خلال لقائه بفضائية "سي بي سي"، شخص قعد يشتم فيا وفي مراتي لمدة 6 أشهر، منوهًا بأنه استطاع أن يحصل على عنوان منزله وذهب إليه فجرًا.

وأضاف: "أنا دمي حر مينفعش حد يشتم أمي أو مراتي.. عرفت عنوانه ورحت خبطت عليهم الساعة 4 الفجر.. أول ما شافني أغمى عليه ووقع من طوله".

وتابع: "قعدت مع والده ونصحه بحسن تربية ابنه خاصة أنه في سن صغيرة، معقبًا: "الغريب في الموضوع إن والده وكيل وزارة التربية والتعليم".