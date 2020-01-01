"يارب سترك".. فنانة شهيرة تستقبل العام الجديد بالظهور عارية

01 يناير 2020 - 06:00 م

أثارت الفنانة السورية الشهيرة إنجي خوري، الجدل بعد نشرها صور وفيديوهات اعتبرها النشطاء فاضحة، لظهورها شبه عارية وتتراقص بشكل مثير،وذلك بمناسبة العام الجديد 2020.

وعلقت إنجي خوري على أحد فيديوهات ترقص فيه قائلة :"ما تحطو عيونكن بمطارح غلط"، كما نشرت صور من جلسة تصوير بفستان مثير مفتوح بشكل فاضح من منطقة الصدر مهنئة متابعيها بالعام الجديد.

وأثارت الصور والفيديوهات انتقادات كبيرة للفنانة المثيرة للجدل، والتي لم تخلو من توجيه الشتائم والألفاظ النابية لها، كما أعلنت عن انها بدأت السنة الجديدة بعمل 500 بلوك لمتابعيها لكنها لم تذكر السبب.

ومؤخرًا رحلت السلطات في الإمارات إنجي خوري إلى سوريا بسبب تعمدها إثارة الجدل بالظهور عارية والرقص بشكل فاضح.



يارب سترك ورضاك بسنة 2020 pic.twitter.com/uZGzidTEyA — انجي - Angie (@iSingerAngieKh) January 1, 2020