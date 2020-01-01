» انسحاب المحتجين من محيط سفارة أمريكا بالعراق

01 يناير 2020 - 06:00 م

انسحب المحتجون الذين كانوا متمركزين بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن المحتجين انسحبوا بشكل كامل من محيط السفارة .

وكان يوم أمس قد شهد، محاولات عشرات المحتجين اقتحام السفارة الأمريكية، احتجاجًا على غارات أمريكية استهدفت، الأحد الماضي، مواقع لـ"الحشد الشعبي"، بالأنبار.

وأسفر القصف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأضرم المحتجون يوم أمس النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة بالسفارة.