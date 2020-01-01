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احذر.. هذه الأعراض تنذر بالهلاك لنقص السوائل في جسمك

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أحمد سالم

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الأعراض

نقص السوائل

فوائد الماء

السوائل من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها في جسم الإنسان، وتؤكد العديد من الدراسات الحديثة أنه يمكن الاستدلال على نقص السوائل بالجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض الصحية والجمالية.

خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال لوكالة الأنباء الألمانية، أوضحت أن الأعراض الصحية لنقص السوائل تتمثل في الصداع والدوار وضعف التركيز وآلام الكلى وتراجع كمية البول واللون الداكن والإمساك والقوام الغليظ للفضلات.

ولفتت إلى أن الأعراض الجمالية لنقص السوائل تتمثل في جفاف وتشقق الشفاه، وظهور التجاعيد على ظهر اليد والساعد والفخذ.

وأشارت جال إلى أن قلة السوائل بالجسم ترجع في الغالب إلى تراجع الشعور بالعطش بسبب التقدم في العمر أو الإصابة بأحد الأمراض.

وشددت الخبيرة الألمانية على ضرورة إمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف بمعدل لا يقل عن لتر ونصف يوميا.


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