  • الأربعاء 01 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

مفاجأة صادمة بعد القبض على سيدة "تبادل الزوجات"

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي ومصر للمقاصة

جانب من واقعة التحرش

تحرش جماعي بفتاة في احتفالات رأس السنة بالمنصورة

رينيه فايلر

«فايلر» يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاصة

مرتضى منصور

مرتضى منصور لاتحاد الكرة: «7 يناير يوم الحسم»

أرشيفية

تحت الصفر.. طقس بارد يضرب مصر لمدة 3 أيام

ساويرس

"ساويرس": "طظ في الإخوان.. عالم بقر صحيح"

عزيزة جلال

اعلامية شهيرة تفتح النار على عزيزة جلال:"ليتها لم تعد"

تقنية الفيديو

تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع رئيس التليفزيون لتطبيق الـ«var»

بوجبا

بالفيديو.. «بوجبا» يستقبل 2020 بالقرآن الكريم

تحت الصفر.. طقس بارد يضرب مصر لمدة 3 أيام

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

«60 تحت الصفر».. تعرف على أبرد مدينة في العالم

#

أشرف السعد: سأعود إلى مصر خلال أيام

#

شبورة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

#

إيهاب جلال مديرا للمنتخب الوطني وهذا هو موعد الإعلان

مصر

حالة الطقس

الطقس

الأرصاد

سقوط أمطار

تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، اعتبارًا من يوم غد الخميس، إلى السبت المقبل.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس البارد، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 2 تحت الصفر، في مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء.

وتترافق حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع توقعات بتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية.

وقال خبراء الأرصاد، إن الأمطار ستكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، و ستمتد على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة.

وكشف المهندس خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، أنه من المتوقع وفقا لهيئة الأرصاد، أن تسجل درجات الحرارة بالمدينة خلال الليل 2 تحت الصفر .

 كما أنه من المنتظر حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 4 - 5 درجات مئوية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع ربة منزل وطفلة أسفل عجلات قطار كفر الزيات
» «بيكلي» يقود هجوم المقاصة أمام الأهلي
» السعودية: هؤلاء من لهم حق دخول المملكة فورًا
» «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاصة
» بالصور.. معلم يطبع اسمه على «الجنيه» بهدف الدعاية والترويج
» انسحاب المحتجين من محيط سفارة أمريكا بالعراق
» احذر.. هذه الأعراض تنذر بالهلاك لنقص السوائل في جسمك
» بمشاركة «تريزيجيه».. أستون فيلا يهزم بيرنلي 1/2
» مصرع وإصابة 9 في حادث مروع بطريق المطار
» وصول 6 أسرى سعوديين إلى الرياض
» رسميًا.. فتح باب توصيل الكهرباء للمبانى العشوائية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات