تحت الصفر.. طقس بارد يضرب مصر لمدة 3 أيام

01 يناير 2020 - 06:22 م

تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، اعتبارًا من يوم غد الخميس، إلى السبت المقبل.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس البارد، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 2 تحت الصفر، في مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء.

وتترافق حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع توقعات بتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية.

وقال خبراء الأرصاد، إن الأمطار ستكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، و ستمتد على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة.

وكشف المهندس خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، أنه من المتوقع وفقا لهيئة الأرصاد، أن تسجل درجات الحرارة بالمدينة خلال الليل 2 تحت الصفر .

كما أنه من المنتظر حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 4 - 5 درجات مئوية.