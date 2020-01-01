تحرش جماعي بفتاة في احتفالات رأس السنة بالمنصورة

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جانب من واقعة التحرش
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محمد فضل

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رأس السنة

فتاة

المنصورة

تحرش جماعي

تداول رواد على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو صادم، يوثق لحظة التحرش الجماعي بفتاة أثناء احتفالات رأس السنة أمس بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ويظهر في الفيديو الذي تداوله العشرات، محاولة عشرات الشباب التحرش بفتاة ترتدي ملابس قصيرة وتظهر أجزاء من جسدها، فيما يحاول البعض حمايتها وإنقاذها وسط صرخات وبكاء الفتاة.

وتمكن الشباب في النهاية من إنقاذها وإخراجها من قلب الزحمة ووضعها في سيارة انطلقت بها بعيدًا عن مكان الواقعة.

وعلق بعض الشباب من مدينة المنصورة، مشيرين إلى أن هذه الواقعة تحدثت عنها المدينة أمس وكانت أمام محل "جاد"، وفيما أثارت الواقعة غضب  الكثيرين منتقدين ما تعرضت له الفتاة ومطالبين بالقبض على الجناة، انتقد البعض الآخر ملابس الفتاة التي وصفوها بالاستفزازية.


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