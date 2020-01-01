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مصرع ربة منزل وطفلة أسفل عجلات قطار كفر الزيات

قضايا وحوادث

مصرع ربة منزل
مصرع ربة منزل
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أحمد سالم

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المصريون

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أصيب الموجودون بمحطة قطار بكفر الزيات بالغربية بحالة من الهلع والزعر، عندما لقيت سيّدة ونجل شقيقتها مصرعهما أثناء عبور شريط السكة الحديد.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع «م.م»، 30 سنة، متسوّلة هي ونجل شقيقتها، 3 شهور، أثناء عبورهما شريط السكة الحديد، ما أدى لمصرعهما فى الحال.

فيما انتقلت مباحث كفر الزيات إلى محل الواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بسرعة تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثتين وتسليمهما لذويهما.


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