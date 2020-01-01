» «بيكلي» يقود هجوم المقاصة أمام الأهلي

01 يناير 2020 - 06:55 م

أعلن الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 ببطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: عاصم سعيد، عصام صبحي، أحمد محسن وأحمد ياسين.

خط الوسط: مصطفى شبيطة، محمد مسعد ومحمد كناريا.

الهجوم: شيميلس بيكيلي، عمرو عمري وميدو جابر.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو، أحمد عبدالعزيز، حسني فتحي، صلاح ريكو، باولن فوافي، إيدو موزيس، وصلاح عاشور.