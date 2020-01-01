بعد لقائهما في السعودية..«آل الشيخ»: القرار عند «الخطيب»

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ال الشيخ

المصريون

الاهلى

الخطيب

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تفاصيل الجلسة التي جمعته بالأسطورة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال «آل الشيخ»: «زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ... زيارة ودية وشرف بيت أخوه وأخذته في جولة في موسم الرياض واطمأن على صحتي».

وأضاف: «هعمل عمليه جراحية قريبًا في الولايات المتحدة ودعوته لزيارتي هناك وعمل فحص آخر مع طبيب متخصص هناك».

وتابع: «كان الجو ودي واخوي ولم يتم التطرق ل اي شي رياضي ... انا الان واحد من الجمهور والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط .. بتوفيق لنادي القرن وأكبر نادي في الشرق الاوسط».

ويتواجد «بيبو» في السعودية من أجل أداء مناسك العمرة، ورد الزيارة للمستشار تركي آل الشيخ، بعدما سبق وزار آل الشيخ الخطيب في منزله للاطمئنان على صحته.


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