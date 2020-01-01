» "حماس" تنشر مكالمة لمسئول بـ"فتح" وضابط إسرائيلي

01 يناير 2020 - 09:08 م

نشرت حركة "حماس" الفلسطينية، تسجيلًا صوتيًا قالت إنه بين العميد في المخابرات شعبان الغرباوي، وضابط إسرائيلي، حول اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وذكرت داخلية غزة أن "الغرباوي" نقل خلال المكالمة معلومات للضابط الإسرائيلي، واسمه بيري "متعلقة بالمقاومة"، والقيادي في "سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة)، بهاء أبو العطا.

وكان الاحتلال قد أعلن في 12 نوفمبر الماضي، عن تصفيته "أبو العطا".

ويوم الأحد الماضي، أصدرت الداخلية في غزة بيانا صحفيا، قالت فيه إنها

وكشفت حماس قبل أيام في مؤتمر صحفي أنها "تمكنت من إلقاء القبض على خلية قامت بجمع المعلومات حول الشهيد بهاء أبو العطا القيادي في سرايا القدس، ورصد تحركاته، ومتابعته على مدار عدة أشهر وحتى آخر ساعة قبل قيام الاحتلال باغتياله".