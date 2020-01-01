  • الأربعاء 01 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

أسباب تراجع مبيعات الملابس الشتوية بنسبة 60%

أرشيفية

قرار جديد بشأن أسعار المواد البترولية خلال أيام

فايزة المطيري

بالصور.. أول سعودية تعلن اعتناق المسيحية

أرشيفية

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

الخطيب

بعد لقائهما في السعودية..«آل الشيخ»: القرار عند «الخطيب»

ارشيفية

تسريب اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

أرشيفية

مصرع 3 وإصابة 2 في سقوط سيارة من أعلى كوبري الفنجري

أرشيفية

مفاجأة صادمة بعد القبض على سيدة "تبادل الزوجات"

جانب من واقعة التحرش

تحرش جماعي بفتاة في احتفالات رأس السنة بالمنصورة

مرتضى منصور

مرتضى منصور لاتحاد الكرة: «7 يناير يوم الحسم»

حول اغتيال "بهاء أبو العطا"..

"حماس" تنشر مكالمة لمسئول بـ"فتح" وضابط إسرائيلي

عرب وعالم

تسجيل
تسجيل
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تصريح عاجل لمسئول بـ"النقد الدولي " عن مصر

#

«حماس» تتهم «فتح» بمحاولة الإيقاع بين الحركة ومصر

حماس

فلسطين

غزة

نشرت حركة "حماس" الفلسطينية، تسجيلًا صوتيًا قالت إنه بين العميد في المخابرات شعبان الغرباوي، وضابط إسرائيلي، حول اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

 وذكرت داخلية غزة أن "الغرباوي" نقل خلال المكالمة معلومات للضابط الإسرائيلي، واسمه بيري "متعلقة بالمقاومة"، والقيادي في "سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة)، بهاء أبو العطا.

وكان الاحتلال قد أعلن في 12 نوفمبر الماضي، عن تصفيته "أبو العطا".

ويوم الأحد الماضي، أصدرت الداخلية في غزة بيانا صحفيا، قالت فيه إنها

وكشفت حماس قبل أيام في مؤتمر صحفي أنها "تمكنت من إلقاء القبض على خلية قامت بجمع المعلومات حول الشهيد بهاء أبو العطا القيادي في سرايا القدس، ورصد تحركاته، ومتابعته على مدار عدة أشهر وحتى آخر ساعة قبل قيام الاحتلال باغتياله".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السفارة الأمريكية بالعراق تعلق جميع خدماتها
» ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء
» أول تعليق من الكهرباء على إلغاء نظام الممارسة
» الأهلي يواصل انتصاراته بالدوري أمام المقاصة
» حماية المستهلك تجبر المحال على منح فاتورة للمستهلكين
» ما حكم الزواج من مجهولة النسب؟.. الإفتاء تجيب
» تحاول خطف طفلة من يد والدتها في وضح النهار
» "حماس" تنشر مكالمة لمسئول بـ"فتح" وضابط إسرائيلي
» أمريكا تلجأ للكويت لحماية سفارتها بالعراق
» تسمم 5 أشخاص بالإسكندرية لتناولهم خمورًا مغشوشة
» تونس.. قيس سعيد يتسلم تشكيلة الحكومة الجديدة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات