  • الأربعاء 01 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

أسباب تراجع مبيعات الملابس الشتوية بنسبة 60%

أرشيفية

قرار جديد بشأن أسعار المواد البترولية خلال أيام

فايزة المطيري

بالصور.. أول سعودية تعلن اعتناق المسيحية

أرشيفية

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

الخطيب

بعد لقائهما في السعودية..«آل الشيخ»: القرار عند «الخطيب»

ارشيفية

تسريب اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

أرشيفية

مصرع 3 وإصابة 2 في سقوط سيارة من أعلى كوبري الفنجري

أرشيفية

مفاجأة صادمة بعد القبض على سيدة "تبادل الزوجات"

جانب من واقعة التحرش

تحرش جماعي بفتاة في احتفالات رأس السنة بالمنصورة

مرتضى منصور

مرتضى منصور لاتحاد الكرة: «7 يناير يوم الحسم»

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

شديد البرودة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

#

الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

#

أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد والاثنين

#

هطول الأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

الزواج

الإفتاء

دار الافتاء

مجهولة النسب

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس غد الخميس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس غير مستقر، تتكاثر فيه السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد لخفيفة إلى القاهرة.

كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، والطقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يوم الجمعة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة للقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسطة والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السفارة الأمريكية بالعراق تعلق جميع خدماتها
» ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء
» أول تعليق من الكهرباء على إلغاء نظام الممارسة
» الأهلي يواصل انتصاراته بالدوري أمام المقاصة
» حماية المستهلك تجبر المحال على منح فاتورة للمستهلكين
» ما حكم الزواج من مجهولة النسب؟.. الإفتاء تجيب
» تحاول خطف طفلة من يد والدتها في وضح النهار
» "حماس" تنشر مكالمة لمسئول بـ"فتح" وضابط إسرائيلي
» أمريكا تلجأ للكويت لحماية سفارتها بالعراق
» تسمم 5 أشخاص بالإسكندرية لتناولهم خمورًا مغشوشة
» تونس.. قيس سعيد يتسلم تشكيلة الحكومة الجديدة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات