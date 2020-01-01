» حماية المستهلك تجبر المحال على منح فاتورة للمستهلكين

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حماية المستهلك

فاتورة للمستهلكين

ألزم جهاز حماية المستهلك، كافة الشركات، ومقدمي الخدمات، بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية.

جاء ذلك بشأن إصدار الجهاز قرارًا يتضمن أيضًا منحهم فاتورة واضحة شاملة "الضريبة"، مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية، ومواصفات السلعة ،باللغة العربية، والامتناع عن أي ممارسات سلبيه تضر المستهلك.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور راضي عبدالمعطي، في بيان اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لضبط الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة، بحماية المستهلك، وإيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.


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