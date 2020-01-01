لهذا السبب.. تايلاند تعلن حظر الأكياس البلاستيكية في العام الجديد

بدأت تايلاند العام الجديد بحظر على الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في المتاجر الكبرى، مواصلة لحملة أطلقتها الحكومة وشركات التجزئة بهدف حظر كامل في 2021 لتقليل النفايات والمخلفات التي يُلقى بها في البحر.

وزاد الوعي العام بخطر مثل هذه النفايات على الحيوانات والبيئة في العام الماضي بعد سلسلة حوادث عٌثر فيها على حيوانات ميتة وفي أجهزتها الهضمية مواد بلاستيكية.

وقال فاراويت سيلبا أرتشا، وزير الموارد الطبيعية والبيئةـ للصحفيين اليوم الأربعاء «تايلاند كانت مصنفة في المركز السادس بين أكبر الدول في العالم التي تلقي النفايات في البحر»، «على مدار الأشهر الخمسة الماضية، تراجعنا إلى المركز العاشر... بفضل التعاون مع الشعب التايلاندي».